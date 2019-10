Eccellenza barese della scherma sul podio in Spagna: il 22enne Vito Capuano conquista medaglia di bronzo

Sulla cresta dell'onda gia da tempo lo spadista barese Vito Capuano (22 anni) ha vestito i colori del club spagnolo 100Tolos alla prima gara nazionale di Spagna lo scorso weekend. Il portacolori barese nei due giorni di gare ha inanellato una vittoria dopo l'altra cedendo in semifinale per una sola stoccata ad Angel Fabregat, membro della nazionale spagnola conquistando una medaglia di bronzo che lo porta tra le prime 10 posizioni del ranking spagnolo. Il prossimo appuntamento a Bastia Umbra vedrà Vito, attualmente 16esimo su 1950 atleti nel ranking italiano, gareggiare per la prima prova di qualifica nazionale alla ricerca di un pass per il campionato italiano assoluto.