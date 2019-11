Barese incivile in azione: in sella a uno scooter percorre rampa del sottopasso pedonale

In scooter percorre la rampa del sottopasso ciclopedonale. La scena è immortalata in un video di pochi secondi, inviato da un lettore alla redazione di BariToday. L'episodio è avvenuto nel sottopasso ciclopedonale di Bari Parco Sud, ma stando anche a precedente segnalazioni, si tratterebbe di un malcostume abbastanza diffuso in città.