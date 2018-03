Piove e l'asfalto - già crepato - si trasforma in una groviera. Siamo in via Hahnemann, nelle vicinanze dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. La carreggiata, su cui erano stati eseguiti i lavori di interramento dei cavi della fibra ottica, "ha visto una riasfaltatura inadeguata - spiegano i residenti - E con l'arrivo del maltempo la situazione è peggiorata. Ora le macchine devono fare lo slalom tra le buche".