Serate maleodoranti

Non è possibile siamo stanchi !!!! Gli abitanti del quartiere San Paolo e di Modugno (140.000 abitanti circa) sono stufi di questa puzza insopportabile che rende insonni sopratutto queste piacevoli notti d’estate. Noi comuni mortali sappiamo da quale azienda proviene ma le istituzioni non muovono un dito per risolvere questo serio problema che speriamo oltre all’olfatto non comprometta anche la nostra salute. Confidiamo in voi in un approfondimento della situazione coinvolgendo chi di dovere al fine di tutelare dapprima le esigenze della povera gente e poi gli utili di un’azienda!!!