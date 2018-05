Siringhe in strada in corso Italia: "Qui ormai ritrovo di eroinomani"

"Questo è corso Italia con angolo via Quintino Sella sotto la ferrovia. Ce ne sono tante siringhe usate da giorni!". Ad inviare la segnalazione alla redazione di BariToday è un residente della zona. Non si tratta della prima volta che abitanti della strada denunciano la presenza di siringhe in strada, lasciate da tossicodipendenti che troverebbero riparo sotto i portici per drogarsi. "È diventato un ritrovo per eroinomani - aggiunge il cittadino - ho già segnalato alle forze dell'ordine qualche avvistamento durante l'atto di bucarsi".