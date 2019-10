Siringhe usate abbandonate in strada al San Paolo

Non si fermano le segnalazioni di siringhe abbandonate. Dal centro alle periferie, i ritrovamenti segnalati dai cittadini continuano ad essere numerosi. L'ultima segnalazione in ordine di tempo, postata da una cittadina sulla bacheca Fb del sindaco Decaro, arriva dal San Paolo: "siringhe in via S. D'Alesio", scrive la donna postando una foto che mostra due siringhe che giacciono tra le erbacce lungo il marciapiede.