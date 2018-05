Sopralluogo di Galasso a Palese

Sopralluogo nella mattina di ieri a Palese da parte dell'assessore alle opere pubbliche Giuseppe Galasso. L'assessore ha voluto accertarsi di persona che i lavori per la messa in opera della rete gas alla traversa 9 A di via Nazionale fosse stata effettivamente conclusa. In quanto l'intervento è parte di un progetto di ampio respiro che vedrà a breve completata la distribuzione del gas cittadino in tutta la zona che da Palese dirige verso Bari. I cittadini hanno accolto con calore e soddisfazione la visita dell'assessore che in passato con il Consigliere del quinto municipio Vincenzo Lomoro aveva fatto solenne promessa. Va dato atto dell'impegno e l'attenzione che il comune di Bari nella figura dell'assessore Giuseppe Galasso sta rivolgendo verso alcune aree di Palese che ancora oggi risultano scoperte di servizi e beni primari quali acqua fogna gas. Noi certo non perderemo occasione per sollecitare e sorvegliare l'impegno che le istituzioni vorranno destinare al nostro Municipio. Ci uniamo intanto alle famiglie nel ringraziare per i lavori tanto attesi e finalmente eseguiti.