Strada chiusa causa pioggia anno 2017

Buonasera volevo segnalarvi la strada in foto ove si vede la crescita delle piante poiché non è utilizzata essendo chiuda da quasi 3 anni ! È una strada molto utilizzata poiché da la possibilità di accedere alla zona industriale per chi ci lavora ed abita al quartier San Paolo ma essendo una strada privata il comune non fa nulla per aggiustarla , e volevo anche segnalare via de Gennaro ( strada interporto ) dove se fate un sopralluogo capirete in che condizioni viaggia chi lavora come corriere ce in che condizioni viene trasportata la merce ! Spero in una vostra celere risposta Grazie buon lavoro