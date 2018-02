Libertà, strade allagate dopo la pioggia: "Impossibile anche recuperare l'auto parcheggiata"

Una storia che si ripete ad ogni pioggia: strade allagate e grosse pozzanghere che restano per giorni lungo i marciapiedi, complicando la vita dei pedoni, ma anche di chi deve recuperare l'auto parcheggiata. Sono i disagi con cui devono fare puntualmente i conti i residenti del quartiere LIbertà. Basta una pioggia insistente, come quella che mercoledì sera ha interessato la città. Via Nicolai, via Don Bosco, via Libertà. "Forse la spiegazione è nella storia del quartiere Libertà - ironizzano i residenti - è un quartiere famoso per le alluvioni, quindi bisogna rievocare le tradizioni storiche".