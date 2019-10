Strisce pedonali ad ostacoli

Questo è lo stato dei punti di attraversamento per i pedoni sui due spartitraffico situati in viale Madre Teresa di Calcutta all’altezza di via Tauro, al rione Poggiofranco di Bari Nonostante nei mesi precedenti siano state compiute opere di bonifica sulle carreggiate stradali, atte a smussare i pericolosi dossi creati dalle radici degli alberi di pino sull’asfalto, nulla è stato invece fatto per sistemare questa situazione. Questo attraversamento pedonale è moltissimo utilizzato da studenti e residenti che oltre a dover spesso ingaggiare veri e propri duelli con le auto al fine di ottenere la dovuta precedenza ( auto che in quel tratto sfrecciano normalmente ad alta velocità ), devono compiere vere e proprie acrobazie per non inciampare o cadere. Per un disabile in carrozzella, attraversare quella strada in quel punto equivale al suicidio. Per non parlare quando piove. Proprio quel tratto diventa un enorme lago a causa della pendenza del tratto di strada e con le auto che vi transitano a forte velocità, i gavettoni sono assicurati con l’acqua sollevata ad oltre i due metri di altezza. Alcuni mesi fa, proprio questo tratto di strada è stato teatro di due incidenti mortali e a nulla sono valse, almeno per quanto riguarda la forte velocità degli automezzi che lo percorrono, le misure adottate dal Comune di Bari ( segnaletica orizzontale mirata a rallentare e segnalare il passaggio dei pedoni e qualche sporadico controllo con autovelox mobile ). Comune di Bari e automobilisti baresi, su questo tratto di strada, danno semplicemente “ il meglio di se “…