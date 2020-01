Studenti Patrioti fa commemorare le vittime delle foibe nelle scuole della provincia di Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"Questa è una giornata storica per la Consulta Provinciale di Bari. Studenti Patrioti ha presentato, tramite suoi rappresentanti, una mozione con l'intento di richiedere un minuto di silenzio in onore delle vittime delle foibe e per l'esodo giuliano-dalmata. La mozione è stata votata e approvata all'unanimità e la Consulta esprimerà a breve un comunicato sul proprio sito,poi diramato negli istituti, in cui verranno informate le scuole della provincia di Bari del minuto di silenzio. Dopo anni di silenzio di tutte le istituzioni studentesche baresi, Bari torna a ricordare l'esodo e le foibe grazie a Studenti Patrioti, che sottolinea l'importanza di ricordare tutti coloro che sono stati uccisi nelle foibe solo per la colpa di essere italiani."