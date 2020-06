Sversamenti nella lama Valenzano dopo la pioggia, i residenti chiedono chiarezza: "Di che acque si tratta?"

L'acqua fuoriesce dalla griglia che si affaccia sulla lama, riempendo il terreno per un ampio tratto. Una circostanza normale, che si verifica in ogni occasione di ogni pioggia nella lama Valenzano. I residenti, però, chiedono chiarezza sul tipo di acque che finiscono nel canale. La segnalazione arriva attraverso la pagina Fb che riunisce un gruppo di residenti di via Pascazio: "Vogliamo sperare che siano solo acque bianche ad uscire dalla bocca - scrivono i residenti postando un video che immortala lo sversamento in occasione dell'ultimo temporale che sabato scorso ha colpito la città - però una volta terminata la fuoriuscita, alle volte sul letto della lama restano diversi frammenti di carta. Per questo - sottolineano - è importante che l'alveo della lama sia sempre pulito, come è stato fatto con l'ultimo intervento svolto dall'amministrazione". Inoltre, chi abita nella zona riferisce che talvolta, nei giorni successivi alla fuoriuscita dell'acqua, si avvertano cattivi odori. "Bisognerebbe capire da Aqp di che acque si tratta", chiosano i residenti.