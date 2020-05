Terzo Municipio: manca la maggioranza, seduta chiusa con un nulla di fatto

Si aspettava da tanto tempo questo rientro della amministrazione locale al terzo municipio. Durante il coronavirus ci si riunisce in video conferenza, mancano all'appello alcuni consiglieri, Il consiglio si apre con l'approvazione dei verbali precedenti. Alle comunicazioni, nascono i primi problemi, su di un punto all'ordine del giorno (REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI DEL MUNICIPIO 3 DEL COMUNE DI BARI) punto sul quale fu creata una commissione speciale che in bene o in male terminò il proprio lavoro nei tempi stabiliti. Ma alla consultazione del Direttore, lo stesso dava parere negativo sulla qualità del documento. Dopo le varie comunicazioni sul tema da parte dei consiglieri, all'annuncio del presidente che questo punto non poteva essere discusso perchè ritenuto non in regola, I consiglieri di opposizione, fanno dichiarazione di abbandono della seduta, rimangono solo quelli di maggioranza, i quali non avendo il numero legale, e su richiesta da parte del consigliere Carli del conteggio ufficiale, la seduta viene sciolta per mancanza di numero legale alle ore 12,40. La questione è che non essendoci la maggioranza, non si sono potuti discutere ed eventualmente approvare i punti messi all'ordine del giorno dopo quello in discussione. Punti che avevano bisogno di attenzione. Come si può andare avanti senza una maggioranza che prenda decisioni per il territorio? Mi auguro che sia stato un sassolino sulla strada. Giuseppe Giaquinto amministratore pagina facebook "La Voce del San Paolo"