Segnalo un tombino molto pericoloso Viale Kennedy incrocio via Falcone e Borsellino. Il tombino è in una depressione del manto stradale (sconnesso) e al passaggio di auto e motorini “si scoperchia” pericolosamente. Ieri in attesa che scattasse il verde per i pedoni, 4-5 automobilisti e pedoni hanno rischiato seriamente.