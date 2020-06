Un topo morto in strada in via Peucetia, a due passi dalle bancarelle del mercato scoperto di Japigia. E' la segnalazione inviata a Baritoday da un cittadino: "Questo evidenzia purtroppo il precario stato di pulizia della nostra città, soprattutto nelle periferie. Si chiede ai cittadini il rispetto delle regole, però poi non si vede lo stato dei servizi".