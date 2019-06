Trascuratezza in via Manzoni: mancano le strisce pedonali

Buon pomeriggio , sono un commerciante di via Manzoni , Via storica del commercio Barese , ma come al solito lasciata al totale degrado ed abbandono , dalle istituzioni , (CHE PARLANO DI MIGLIORAMENTO SOLO IN CAMPAGNA ELETTORALE ),volevo segnalarvi una situazione gravissima e piuttosto vergognosa ,che la via vessa Da svariati mesi se non ANNI , ci sono rampe a tutti gli angoli per i clienti diversamente abili ,senza attraversamento pedonale ,sia con angolo via abate Gimma ,ambo i lati , e sia angolo Calefati ,ambo i lati , tutti i clienti pedoni che vogliono percorrere detta via ,non possono perché manca l’attraversamento pedonale , che si fa ? Abbiamo bisogno del vostro aiuto facciamo sentire la voce di tutti i commercianti di via Manzoni ,stanchi e abbandonati da tutti !!!!!! Grazie anticipate .