Via Manzoni, la fioriera come gettacarte: tra i rifiuti anche una siringa

La fioriera in strada utilizzata come un cestino. Ma tra i vari rifiuti abbandonati ne spunta anche uno particolarmente inquietante: una siringa. La segnalazione viene dal Comitato cittadini attivi del quartiere Libertà. Le foto sono state scattate in via Manzoni, angolo via Garruba. Oltre alla siringa, nel vaso spunta anche la scatola di una pistola giocattolo. Un semplice gioco acquistato da qualche ragazzino in un vicino negozio qualcosa di diverso? Di certo resta il grado di inciviltà di chi ha utilizzato il vaso come portarifiuti e la preoccupazione per la presenza della siringa.