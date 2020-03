Scritte spray sulle pareti, al Libertà edifici imbrattati e residenti arrabbiati: "Perché sporcare le nostre case?"

Scritte con la vernice spray rossa su pareti delle case e marciapiedi. La segnalazione arriva dal quartiere Libertà: siamo in via Martiri d'Otranto, tra via Crisanzio e corso Italia. Di certo non il primo episodio, ma il più recente: "Siamo certi siano state fatte venerdì sera", dicono dal comitato Cittadini Attivi del Libertà. Una cattiva abitudine diffusa in tutta la città e difficile da frenare, che non può che far arrabbiare chi 'subisce' l'azione dei teppisti della bomboletta: "Il problema è perché imbrattare pareti delle nostre case - sottolineano i residenti - alcune volte sono messaggi di destra, altre di gruppi di sinistra, altre messaggi di adolescenti. Già viviamo nel degrado...".