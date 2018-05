Asfalto a pezzi in via Andrea da Bari: "Pericolo per pedoni e mezzi"

L'asfalto si stacca, si solleva e si sbriciola, invadendo carreggiata e marciapiede. Siamo in via Andrea da Bari. Le foto sono postate da una commerciante della zona sulla bacheca Fb del sindaco Decaro: "Come si puo vedere il manto stradale è gravemente danneggiato, nonostante un rifacimento a pezzi di alcuni mesi fa. Ribadisco l'importanza di provvedere al più presto per la sicurezza dei pedoni, degli autobus e di noi commercianti situati a ridosso della strada. Quando provvederete alla totale posa in opera del nuovo manto stradale (non a pezzetti come ultimamente fatto)".