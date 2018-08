Molfetta, via Berlinguer e le strisce pedonali che nessuno vede

Un attraversamento pedonale visibile di giorno e controllato degli agenti della polizia locale presenti all'uscita dei ragazzi dalla scuola vicina, ma non segnalato nelle altre ore della giornata soprattutto di notte quando la visibilità sul quel tratto è scarsa anche in condizioni meterologiche avverse è quello presente in via Berlinguer a Molfetta. Gli attraversamenti pedonali come recita il codice della strada oltre ad essere indicata con apposita segnaletica verticale, nelle ore notturne occorrono che siano ben illuminati e segnalati con le cosiddette “lanterne semaforiche lampeggiante gialla” tipo quelle già presenti sulla ex statale 16 per Giovinazzo in zona seconda cala. Quindi occorre che nelle ore diurne e soprattutto notturne e di scarsa visibilità, gli attraversamenti pedonali devono essere opportunamente illuminati e segnalati, per rendere ben visibili i pedoni che si accingono ad attraversare la strada. Una buona visibilità dei pedoni in transito è sinonimo di sicurezza: è infatti proprio sulle "zebre" cheavviene la maggior parte degli incidenti che coinvolgono i pedoni, questo perché sulle zebre il pedone si sente “sicuro”, ritenendolo uno spazio a lui dedicato, e diminuisce l’attenzione nei confronti dei veicoli in transito.