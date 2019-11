Un solo marciapiede percorribile dai pedoni, ma è invaso dalle erbacce: Sos da San Girolamo

"Ritorniamo sul marciapiede di Via Corrado. Non ci arrendiamo davanti all'indifferenza. È inconcepibile che una strada di collegamento con via Napoli abbia il marciapiede di sinistra così stretto da non permettere il passaggio dei pedoni e quello di destra sufficientemente grande da permettere un comodo camminamento e invece è completamente sommerso dalle erbacce". La segnalazione, relativa alla strada del quartiere San Girolamo corre sui social, e arriva dalla pagina Fb 'Vivere a San Girolamo e Fesca Bari'.

"Rifacciamo tutto dall'inizio - scrivono i residenti - Risegnaliamo tramite mail al MUNICIPIO III,all Amiu,alla Polizia Municipale e al Comune. Lo staff del Sindaco Decaro ci rispose di aver inoltrato a chi di competenza. Ma sembra che il Comune aspetti che lo faccia il proprietario del terreno attiguo e siccome è improbabile che lo faccia preferisce che i pedoni camminino sulla strada".