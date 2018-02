Via Giuseppe Degennaro "abbandonata"

E' scandaloso constatare il completo abbandono di una arteria di transito fondamentale tra la zona industriale e l'interporto del San Paolo. Viale Giuseppe Degennaro, viale dedicato alla memoria del fu Senatore Giuseppe Degennaro. Una via di scorrimento di auto e in special modo di mezzi pesanti che percorrono questa via per raggiungere o lasciare l'interporto. Una arteria diventata pericolosissima a causa dell'usura della strada, si notato: buche nell'asfalto consumato, grate non più in linea tra loro, causa di innumerevoli rotture di ruote e per fortuna senza incidenti gravi.