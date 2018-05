Un temporale primaverile colpisce la città e tante vie si allagano a causa per l'incapacità dell'impianto fognario di reggere i volumi d'acqua. Accade anche in via Hahnemann, a San Pasquale, dove i residenti hanno scattato alcune foto dell'incrocio con via Laforgia. "Per attraversare siamo costretti a bagnarci - spiega Nazareno Chimienti - Un problema che non è mai stato risolto. Quando interverrà l'amministrazione?".