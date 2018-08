Palese, giardino distrutto da un branco di cinghiali

In questa settimana, per ben due notti, un branco di cinghiali ha distrutto il giardino antistante l'hotel Parco dei Principi, nelle vicinanze dell'aeroporto. Nonostante gli annunci del Comune in merito alla loro cattura e spostamento in altre aree naturali, sono sempre più frequenti le segnalazioni di avvistamento cinghiali da parte dei residenti dei quartieri San Paolo e Palese, l'ultima addirittura nelle vicinanze della Tangenziale arrecando grave pericolo per gli automobilisti.