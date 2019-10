Vigili del fuoco, eroi di ogni giorno "amati ma non rispettati"

In un pomeriggio di domenica 13 mentre i vigili del fuoco intervengono per un apertura porta di una signora anziana rimasta accidentalmente all'esterno della propria abitazione, bloccato il traffico pedonale per evitare che eventuali manovre nella piattaforma aerea potessero causare danni ai passanti, un cittadino poco educato si rivolgeva contro un vigile del fuoco che gli impediva di passare al di sotto della zona pericolosa con frasi poco corrette mettendosi a tu per tu con il pompiere: "tu c'si, c'si nu poliziot o nu carabbnir Ca' ma da f'rmá, me allivit da nanz". Il vigile del fuoco allibito ed incredulo gli ha risposto a dovere mostrandosi attento e coerente in difesa della propria immagine e di quella dell'intero corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questo corpo amato dei bambini ma molte volte non rispettato dagli adulti, vengono sempre presi di mira senza alcuna conseguenza di carattere civile e penale, ne multe ne sanzioni. Vergogna!!!