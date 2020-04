''Sporcamuss'', il dolcetto tipico pugliese presente in ogni casa durante le feste

Lo Sporcamuss, detto anche sporcamusi o strusciamuss, è un dolcetto tipico della tradizione pugliese ed in particolare della provincia di Bari. Si presenta con una forma quadrata ed è realizzato con più strati di pasta sfoglia che abbracciano un interno di crema pasticciera o crema diplomatica. Ciliegina sulla torta, uno strato di zucchero a velo cosparge la superficie del dolce donandole un aspetto bianco ed innevato.

Molto simili ad una millefoglie, devono il loro nome al fatto che ad ogni morso è normale sporcarsi il viso, nel dialetto pugliese altresì detto “ù muss”. Non un difetto ma una caratteristica fondamentale di un dolce che ormai è entrato nelle tradizioni culinarie regionali, tipicamente presente in ogni casa durante le feste, servito ancora caldo o freddo in base alle preferenze, a fine pasto o come dolce pomeridiano è l’ideale per accompagnare un vero momento di relax.

Ingredienti per l'impasto

1 rotolo di pasta sfoglia

zucchero q. b.

zucchero a velo q. b.

Ingredienti per la farcitura

2 uova (tuorli)

170 ml latte

54 g zucchero

20 g maizena (amido di mais)

½ baccello vaniglia

100 ml panna fresca

25 g zucchero a velo

Come si preparano

Per realizzare gli Sporcamuss iniziate preparando la crema pasticciera. Lavorate a lungo i tuorli d’uovo con lo zucchero con le fruste di uno sbattitore elettrico o di una planetaria fino ad ottenere una crema densa. Ponete il latte sul fuoco aggiungendovi il baccello di vaniglia con i suoi semini opportunamente raschiati con un coltello e lasciate il tutto in infusione per una decina di minuti.



Eliminato il baccello aggiungete il latte alla crema precedentemente ottenuta. Aggiungete la maizena e lavorate ancora con le fruste dello sbattitore fino ad ottenere una crema priva di grumi. Versate poi il risultato in una pentola dal fondo spesso e ponetela sul fuoco continuando a mescolarla con una frusta a mano e lasciandola addensare. Una volta raggiunta la giusta densità versate la crema risultate in una terrina, copritela per bene e attendete che si raffreddi. Montate la panna con lo zucchero a velo e amalgamatela piano alla crema fredda.



Stendete per bene il rotolo di pasta sfoglia da voi creata e ricavatene una serie di quadrati con un coltello, per ottenere dieci dolcetti occorre tagliare venti quadrati. Bucherellate i quadrati con le punte di una forchetta e spolverizzatevi su dello zucchero. Infornatele per 10 o 15 minuti in un forno preriscaldato a 180° C fino a doratura.

(Fonte Puglia.com)