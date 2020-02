Una giornata al gusto di primavera con 'Strawberry Day', la salute al sapore di fragola

Lo sapevi che il 27 febbraio è la giornata dedicata alle fragole? Chi l'avrebbe mai detto che saremmo finiti a dedicare una giornata alla loro bontà?

Il mese di Febbraio infatti continua ad essere, da qualche parte del mondo, a forma di cuore e allo stesso tempo di un colore rosso brillante come quello delle fragole. In America infatti il 27 febbraio si festeggia il National Strawberry Day.

Questo frutto speciale è uno dei più importanti al mondo. Le fragole rappresentano "il gusto della primavera" perché sono i primi frutti ogni anno (di solito) a maturare. Ogni boccone è ricco di vitamine, antiossidanti e fibre e nel complesso è estremamente buono per la nostra salute.

Se avete la possibilità, mangiate anche voi le fragole e celebrate la fine di Febbraio con questo meraviglioso frutto.

Vi suggeriamo di riempire una coppa di fragole e panna, o magari preparare un frullato di fragole. Non sarebbe male anche una pallina di gelato con delle buonissime fragole sormontate da un topping al cioccolato....che bontà!

Ricche di vitamina C, le fragole sono anche una buona fonte di acido folico, potassio e fibre. Con 55 calorie e zero grassi in 1 tazza, queste delizie hanno un posto in prima fila per chi decide di fare uno spuntino salutare.

Anche se sei a dieta, ricorda che stiamo parlando di frutta, tutta speciale: le fragole attivano il metabolismo, proteggono i denti, contrastano cellulite, ipertensione e invecchiamento.

Che aspetti, buon Strawberry Day!