Luminosa ed elegante: tutti col naso all'insù per ammirare la Super Luna

Grazie alle buone condizioni del tempo avremo la possibilità di ammirarla, magari stando in terrazza, sul balcone o per i più fortunati in giardino: torna in tutta la sua bellezza la Superluna, la Luna che nella sua fase piena si trova in coincidenza con il perigeo, ossia il punto più vicino alla Terra. Una Luna definita super, proprio perché ci appare più grande rispetto al normale. L'appuntamento per ammirare da casa questo affascinante e imperdibile evento astronomico è l' 8 aprile. Ricordiamo, inoltre, che la Superluna di aprile è stata definita dagli esperti "particolare": infatti, nonostante il 2020 ci abbia regalato diversi eventi simili, quella di mercoledì 8 sarà la Luna Piena più vicina (e quindi apparentemente più grande) di tutto l’anno.

Quando si verifica la Superluna

Quando ammirare questo spettacolo? Il perigeo verrà raggiunto intorno alle ore 19:10 del 7 aprile, circa 8 ore prima della Luna Piena. La distanza Terra-Luna sarà di 356.908 km e la Luna Piena si verificherà alle 4:35 della notte, proprio tra il 7 e l’8. Quindi, per osservarla, l’intervallo di tempo più opportuno si verificherà nelle ore centrali della notte del 7 aprile e non la sera dell’8 aprile.

