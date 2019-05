Sushi e Sashimi: dove mangiare cucina giapponese a Bari

Così orientale, così contemporaneo e, allo stesso tempo, tanto vicino alla cultura barese, affezionata a frutti di mare e polpo crudo, Non è stato difficile esportare da noi la cucina giapponese e sdoganare alla grande il suo piatto principe, il sushi. Roll, nigiri, chirashi: pesce e riso si fanno arte e gusto tra invitanti bocconcini dal sapore delicato e insolito. Un tocco di wasabi o di zenzero e il gioco è fatto: essenzialità e sperimentazione convivono e trovano sempre più consenso, porta d'accesso per scoprire la millenaria cultura del Sol Levante.

Di seguito troverete un elenco dei migliori locali in città per viaggiare con l'appetito, rigorosamente muniti di bacchette!

SHODAI (Piazza Massari 23, Murat) Pionieri di nome e di fatto: il locale a due passi dal Castello Svevo rappresenta da tanti anni un'eccellenza nella preparare e servire sushi di alta qualità. Arredamento moderno con un tocco di glamour, piatti sfiziosi con qualche punta di fusion. Tra le specialità più rinomate, spiccano anche roses e fashion sandwich.

TAIKI (Via Cardinale Ciasca 25, Poggiofranco) Recentemente rinnovato e ampliato rappresenta un punto fermo della movida nella zona 'in' tra i palazzi più alti della città. Zuppe e Ramen della tradizione accompagnano una solida e gustosa scelta di maki e roll, in un' atmosfera colorata e conviviale.

HAGAKURE FUSION E SUSHI (Via Amendola 230, San Pasquale) e TATAMI - YAKINIKU - SUSHI (Via Posca, 11). Il nome evoca il mitico libro contenente gli affascinanti insegnamenti dei samurai. Qui, il valore principale è la mescolanza di stili e sapori: l'Oriente incontra l'Occidente nel nome della 'Nouvelle Cuisine' con risultati deliziosi per occhi e palato. Da provare gli onigiri

TAKU (Via De Nicolò 31, Madonnella) Tra gli storici palazzi a ridosso del Lungomare, la tradizione e l'esperienza dello staff nipponico sono il punto forte di un servizio d'alta qualità, per gusti raffinati. Non solo pesce freschissimo, ma anche succulenti piatti di carne, preparati con pregiato bovino Kobe. Qui c'è l'incontro della cucina tradizionale e quella gourmet orientale.

SUSHITAO (Via GIulio Petroni 69/C, Carrassi) Per chi ama mangiare tanto con un occhio al portafogli, segnaliamo questo ristorante con formula 'all you can eat': grandi classici della cucina giapponese uniti ai più noti piatti di ispirazione cinese. Il giusto mix tra qualità e prezzo.

OKINAWA FUSION EXPERIENCE (Via Giovanni Amendola, 162/1). Qualità e ottimo prezzo sono la formula vincente di questo ristorante. I piatti sono realizzati con cura e attenzione ai particolari. I sapori sono delicati e mai invadenti. Anche qui grandi piatti classici giapponesi si uniscono ai sapori della vicina Cina.