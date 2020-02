Nel nome di 'Re Cuoraldino' canti, balli e gruppi mascherati del Carnevale Coratino, antica tradizione ottocentesca

La Puglia, da nord a sud, è intrisa di usanze e tradizioni che colorano e caratterizzano alcuni particolari periodi dell'anno e di numerose leggende legate al tema del Carnevale. A Corato, un singolare Carnevale famoso per le sue maschere e per i suoi carri in cartapesta