ViSTA, l'app che permette di migliorare e rendere interattiva la visita ai luoghi della cultura di Puglia

La Direzione regionale Musei Puglia, in qualità di partner pubblico del progetto ViSTA, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, bando INNOLABS “Aiuti a sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale”, comunica l’attivazione di un sistema tecnologico integrato per il touring virtuale e sociale del patrimonio artistico e culturale consultabile nel sito web di progetto https://www.app-vista.it – realizzazione a cura del partenariato pubblico-privato composto da Tecnosoft SRL, System Project SRL, Tinada SRL, CNR – Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia ed in collaborazione con il Distretto Produttivo Puglia Creativa.

In particolare è possibile consultare la mappa multimediale dei luoghi della cultura afferenti la Direzione regionale Musei Puglia ed il virtual tour del Museo Archeologico Nazionale di Altamura, tramite l’App VISTA Touring, che permette di migliorare e rendere interattiva la visita al Museo ed ai suoi reperti. Scaricando l’App è infatti possibile accedere sempre ed in qualunque luogo a tutte le informazioni relative al patrimonio museale, sotto forma di contenuti multimediali. Utilizzando l’App VISTA Touring all’interno del museo sarà invece possibile ricevere, direttamente sul proprio telefono, delle notifiche di contenuto relative a diversi reperti, nel momento in cui ci si trova in prossimità di questi.

Nella particolare situazione caratterizzata dall'emergenza sanitaria in corso e dalle restrizioni che ne sono conseguite, la Direzione Regionale Musei Puglia continua pertanto ad attivare tutte le forme possibili di fruizione a distanza dei siti, al fine di mantenere vivo il contatto del pubblico con i luoghi della cultura.

Il filmato di presentazione del progetto può essere visionato sul canale YouTube della Direzione regionale Musei Puglia, al link: https://youtu.be/Z9f4DBfb37k.