Aneddoti e documenti speciali con l' accesso libero alla World Digital Library: ecco l'iniziativa dell'Unesco

La cultura non si ferma grazie all' iniziativa dell'Unesco: ecco che in questo periodo di 'emergenza Covid-19' dove gran parte della popolazione europea resta a casa, si può accedere alla 'World Digital Library' gratuitamente. La libreria virtuale comprende oltre 20.000 documenti tra testi, immagini, mappe e registrazioni (film) e che è disponibile in sette diverse lingue.

Non si tratta di una biblioteca letteraria, ma di una storica che raccoglie aneddoti e documenti speciali. Il suo motore di ricerca offre la possibilità di trovare 19.147 articoli su 193 paesi nel periodo tra l'8000 a.c. ed il 2000.

Il link al quale collegarsi per poterla 'sfogliare' è QUI.

