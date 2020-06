Gita fuori porta a Bari, gli itinerari da scoprire in compagnia del cane

L’estate ormai è arrivata ed è difficile rimanere chiusi in casa. Con il caldo e il sole sia noi che il nostro cane, non vediamo l’ora di trascorrere una giornata all’aria aperta!

Parchi, campagne, spiagge, percorsi immersi nella storia, caratterizzano la provincia di Bari. Cosa c’è di meglio se non visitare questi posti in compagnia del nostro migliore amico?

Come sappiamo, però, l'estate è sinonimo di sole e belle giornate, ma è anche il periodo dell'anno più caldo che mette a dura prova sia noi che il nostro pet. Per superare le giornate più torride, bere e idratarsi è l'arma vincente, quindi prima di partire meglio mettere nel nostro zaino una borraccia termica. Pensata per essere utilizzata tutte le volte che vogliamo, mantiene l'acqua fresca per dissetare noi e il nostro cane, nel pieno rispetto dell'ambiente!

Una volta preso tutto l'occorrente, non dobbiamo fare altro che scegliere la nostra meta. Non sappiamo dove andare? Ecco allora qualche indicazione per trascorrere una piacevole giornata fuori città.

Palo del Colle

Senza andare troppo lontano dal capoluogo pugliese, troviamo Palo del Colle, ma soprattutto il Natural Park Dog’s in via del Macchio. La vasta area recintata e attrezzata permette ai quattro zampe di correre, allenarsi e giocare in libertà. Acchiapparello, nascondino, tiro della fune e frisbee sono solo alcune delle attività da poter svolgere per far divertire il nostro pet facendo attenzione alla presenza di processionarie o parassiti che possono mettere in pericolo la salute del cane.

Alberobello

La Puglia è una regione ricca di tradizioni e i famosi trulli di Alberobello incarnano in pieno la storicità della zona. Il paesino Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1996, famoso per le abitazioni in pietra bianca con i tetti a forma di cono, regala un paesaggio unico da visitare con il nostro fedele compagno.

Se siamo amanti delle passeggiate, possiamo immergerci in un itinerario del tutto particolare alla scoperta dell’acquedotto pugliese, il più grande del mondo.

Il percorso più interessante è quello che collega Castellana Grotte ad Alberobello fino a Coreggia. Qui ci si immerge nella natura più incontaminata, al cane farà piacere passeggiare nei boschi di querce e lecci. Campi coltivati e trulli completano l’itinerario in cui non mancano panorami mozzafiato!

Locorotondo

Se ci si vuole allontanare di più dalla città e scoprire un luogo tranquillo e rilassante, Locorotondo è tra i borghi storici da visitare assolutamente. Da percorrere a piedi in compagnia del nostro amico a quattro zampe, per ammirare le stradine e le abitazioni tipiche.

Dopo una lunga passeggiata non c’è niente di meglio che farlo correre nell'area di sgambamento cani in via Martiri della Libertà.

Molfetta

Un bel porto e acque cristalline contraddistinguono la città di Molfetta. Quindi se amiamo il mare non dobbiamo lasciarci sfuggire una giornata in spiaggia in compagnia del nostro migliore amico!

Tra le località principali della zona c’è Cala San Giacomo, area che fa parte della riserva protetta dell’omonima Oasi Naturale. Proprio qui si può trovare una spiaggia interamente dedicata ai quattro zampe.

Anche in spiaggia non mancano i giochi da fare. Quali? Scavare una buca nella sabbia, recuperare i legnetti e il lancio del frisbee.

Durante tutte queste attività ludiche è importante non disturbare gli altri bagnanti e fare attenzione alla salute del cane. Quindi meglio non andare in spiaggia nelle ore più calde e ricordare di farlo bere spesso.

Sannicandro di Bari

A circa venti minuti dal capoluogo, se non vogliamo allontanarci molto dalla città, c’è Sannicandro di Bari. Natura e giochi all’aria aperta saranno le attività preferite del nostro pet all’interno del Parco Toronto in Via Casamassima, qui c’è un’intera area sgambamento dedicata ai nostri amici.

Paesaggi, mare e parchi saranno i protagonisti della gita fuori porta in compagnia del cane, non dobbiamo fare altro che scegliere la località adatta in cui anziani e bambini potranno divertirsi in compagnia del migliore amico dell'uomo!