Si alza il sipario sulla 'Basket cup mongolfiera', quattro le squadre che si sfideranno sul parquet dell’Angiulli Bari

Gli impianti sportivi dell'Angiulli Bari ospiteranno sabato 29 e domenica 30 settembre la prima edizione della "Basket Cup Mongolfiera", torneo organizzato dal centro commerciale Mongolfiera Pasteur. L’iniziativa nasce dalla voglia di sensibilizzare i baresi alla pratica sportiva di discipline diverse da quelle consuete, come il calcio, e coinvolgere i clienti del Centro Commerciale Mongolfiera Pasteur che diventano i supporter’s delle quattro squadre: Angiulli Bari, CUS Bari, Adria Bari e Nuova Cestistica Barletta. Dalle 17 in poi sui campi di via Cotugno, gli atleti si affronteranno con sfide ad eliminazione diretta. Il torneo di Basket è abbinato ad una iniziativa interna del centro commerciale “Lotteria Basket Cup Mongolfiera” che consentirà ai clienti, di vincere importanti buoni spesa. Dal 15 al 28 settembre, a fronte di un acquisto minimo di 10 centesimi nel centro commerciale Mongolfiera Pasteur, i clienti riceveranno una cartolina. Dopo averla ricevuta sarà sufficiente recarsi presso l’apposito desk presente in galleria, dalle ore 10.00, alle ore 20.30, registrare con il personale presente il numero seriale e abbinarlo alla squadra che si intende sostenere. Il regolamento è consultabile sul sito http://www.centromongolfiera.it/pasteur/. Sabato 6 ottobre alle ore 18.00, ad una settimana dalla conclusione del “Basket Cup Mongolfiera", nel centro commerciale, si svolgerà l’estrazione conclusiva della lotteria. Saranno estratti 4 cartoline i cui codici sono abbinati alle quattro squadre partecipanti al torneo di basket. Per la squadra vincitrice del torneo è previsto un buono spesa dal valore di € 500,00; per la seconda qualificata un buono spesa dal valore di € 250,00; per la terza qualificata un buono spesa dal valore di € 150,00; per la quarta qualificata un buono spesa dal valore di € 100,00, Tra tutte le cartoline inserite nel sistema saranno estratti ulteriori 20 codici che daranno diritto ad un buono spesa dal valore di € 50,00. “Da tempo i centri commerciali organizzano, con le più importanti realtà del territorio, attività sportive . Quest’anno grazie alla collaborazione con la Società Angiulli di Bari, la Mongolfiera Pasteur sta organizzando un torneo di basket collegato ad una Lotteria interna al centro commerciale, spiega il direttore dott. Giuseppe Fiore. Tutto ciò, perché siamo convinti che lo sport debba essere considerato un mezzo di trasmissione di valori universali, una scuola di vita che insegna a lottare per ottenere una giusta ricompensa e che aiuta alla socializzazione ed al rispetto tra compagni ed avversari. Valori che il centro commerciale condivide e si impegna a premiare con l’evento della Lotteria Basket Cup Mongolfiera."