Bari-Turris, le probabili formazioni: Neglia o Floriano per far coppia con Simeri

Quinta giornata del Girone I di Serie D 2018-2019, al San Nicola c'è Bari-Turris. La capolista e grande favorita per la vittoria del campionato ospita la formazione campana, contro cui ha già diversi trascorsi nelle serie inferiori (in particolare in Serie C).

Mentre per la squadra di Cornacchini fin qui è stata una marcia senza ostacoli, il sodalizio di Torre del Greco ha avuto qualche difficoltà vincendo due gare e perdendone altrettante. Risultati che hanno portato all'insediamento in panchina di mister Fabiano.



Come arriva il Bari



Nel Bari capolista, solito imbarazzo della scelta per Cornacchini: accanto a Di Cesare uno tra Cacioli e Mattera. In mediana intoccabili Bolzoni e Hamlili, Piovanello e Langella si giocano una maglia. Brienza agirà alle spalle della coppia formata da Simeri e uno tra Neglia e Floriano.

Come arriva la Turris

La formazione campana dovrebbe disporsi col 4-3-3. In difesa al centro gli esperti Di Nunzio e Varchetta. In attacco attenzione al bomber di categoria Longo.

Le probabili formazioni di Bari-Turris

BARI (4-3-1-2) - Marfella; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, D'Ignazio; Bolzoni, Hamlili, Piovanello; Brienza; Simeri, Floriano. All.: Cornacchini



TURRIS (4-3-3) - Casolare; Esempio, Di Nunzio, Varchetta, Auriemma; Vacca, Franco, Aliperta; Celiento, Longo, Messina. All.: Fabiano