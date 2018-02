Ternana-Bari 1-2: Henderson-Marrone, i galletti espugnano il Liberati

Sono tre i successi di fila per il Bari, vittorioso anche sul campo della Ternana. La squadra di Fabio Grosso è riuscita a imporsi al Liberati con il risultato di 1-2.

Marcature aperte in avvio di gara dallo scozzese Henderson, a segno per la prima volta con i galletti, poi il pari del grande ex Defendi. Nella ripresa la rete di Marrone che vale i tre punti. Il quarto successo esterno di questa stagione ha un valore particolare poiché consente ai pugliesi di portarsi a quota 44 punti in classifica, agganciando il Palermo (fermato sullo 0-0 a Vercelli) al quarto posto. La sfida del prossimo turno in programma martedì sera contro lo Spezia diventa a questo punto fondamentale per le ambizioni play-off del Bari.

La partita

Appena due minuti di gioco e il Bari va subito in vantaggio. Palla persa a centrocampo dalla Ternana, Henderson punta la porta e dal limite dell'area calcia con il destro andando a beffare Plizzari sul palo più difficile. I biancorossi ci riprovano subito dopo con un tiro di Galano respinto dal giovane portiere scuola Milan. L'avvio sprint della formazione pugliese viene ridimensionato quasi subito: al 10' con il pari della Ternana realizzato dall'ex Defendi con un colpo di testa. Nonostante due goal in appena 10 minuti, il primo tempo non riserva un grande spettacolo e le due squadre vanno a riposo in parità senza più creare occasioni degne di nota.

Nessun cambio al rientro in campo delle due squadre. Dopo 3' bel lancio di Marrone per Anderson che in un fazzoletto controlla e prova a beffare Plizzari con un pallonetto, pallone fuori di poco. Al 59' chance per le fere con Tremolada, pericoloso col mancino sugli sviluppi di un corner. Grosso richiama in panchina Anderson per inserire Improta, Galano torna così a destra, sulla sua corsia preferita. Dopo il cambio il Bari torna in vantaggio: questa volta a segnare è Marrone con un colpo di testa sul corner battuto da Henderson. De Canio prova a scuotere i suoi inserendo Piovaccari e Carretta per Tremolada e Statella ma la reazione della Ternana si esaurisce tutta in un tiro di Paolucci deviato da Montalto, bloccato da Micai.

Il tabellino di Ternana-Bari 1-2

TERNANA (4-3-3) - Plizzari; Vitiello, Rigione, Valjent, Favalli; Angiulli (53' Varone), Paolucci, Tremolada (68' Piovaccari) ; Defendi, Montalto, Statella (76' Carretta). A disp.: Sala, Signorini, Finotto, Ferretti, Repossi, Zanon, Signori, Gasparetto, Bordin. All.: De Canio

BARI (4-3-3) - Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, D'Elia; Tello, Basha, Henderson (88' Diakité); Anderson (60' Improta), Kozak, Galano (80' Cissé). A disp.: Berardi, De Lucia, Petriccione, Balkovec, Iocolano, Nené, Andrada, Busellato, Empereur. All.: Grosso

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Marcatori: 2' Henderson (B), 10' Defendi (T), 63' Marrone (B)

Ammoniti: Montalto (T)