La SSC Bari apre la campagna abbonamenti: vendita al via dal 17 settembre

Vendite al via dal 17 settembre. Parte lunedì prossimo la campagna abbonamenti della SSC Bari. Dalle 10 sul canale web (sul sitowww.listicket.com) e dalle 16 nei punti vendita Listicket (l'elenco è consultabile sul sito www.listicket.com) e tramite call center, i tifosi biancorossi potranno effettuare l'abbonamento alla nuova stagione. In vista dell'apertura della campagna abbonamenti, la società ha diffuso una breve 'guida' per rispondere a tutte e domande dei supporter. Eccola riportata:

DOVE SI PUÒ FARE L'ABBONAMENTO?

• online sul sito listicket.com - Qui il link diretto alla pagina di vendita > bit.ly/SSCBari_VenditaAbbonamenti

• in tutti i punti vendita Listicket (l'elenco completo delle ricevitorie è consultabile sul sito www.listicket.com)

• tramite call center al numero 892.101

CI SI PUÒ ABBONARE SENZA SSC BARI FAN CARD?

No. Per abbonarsi è obbligatorio acquistare la SSC Bari Fan Card.

È POSSIBILE SCEGLIERE IL POSTO?

Il posto su pianta può essere scelto solo acquistando l’abbonamento:

• tramite call center

• nei punti vendita BariPoint (via Capruzzi, 5) e Bar Viola (corso Sonnino, 95) a Bari

Negli altri punti vendita Listicket e sul sitolisticket.com c'è l'acquisto con l’opzione «miglior posto».

SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI PER LA CAMPAGNA ABBONAMENTI?

Per la campagna abbonamenti della stagione 2018/2019 non sono previste agevolazioni per famiglie o gruppi di persone.

I BAMBINI PAGANO?

I bambini fino a 5 anni NON COMPIUTI possono entrare gratis insieme all’adulto, purché lo si tenga in braccio (un bambino per un adulto). Qualora si preferisse riservargli un posto, occorrerà aquistargli un biglietto.

SONO PREVISTI BIGLIETTI PER GLI UNDER14?

Come da obbligo di legge, la SSC Bari è tenuta a rilasciare, per la metà delle partite casalinghe di campionato a sua discrezione, dei biglietti omaggio per under 14, fino a esaurimento disponibilità. Le modalità di richiesta e ritiro saranno comunicate di volta in volta, prima delle gare in cui la SSC BARI prevederà di attivare la promozione omaggio Under 14.

QUAL È LA PROCEDURA PER GLI ACCREDITI STAMPA, FEDERALI (AIA/CONI/FIGC) E PER I DIVERSAMENTE ABILI?

Le modalità di accreditamento verranno comunicate sui canali ufficiali della società nei prossimi giorni.

SSC BARI FAN CARD

COSA È?

È la fidelity card dei tifosi biancorossi. Uno strumento che ti permette di essere più vicino alla squadra e legarti, ancora di più, ai colori bianco rossi.

A COSA SERVE?

La SSC Bari Fan Card è fondamentale per poter acquistare l'abbonamento, ma la si può acquistare anche per caricare un biglietto virtuale acquistabile online e ai punti vendita o call center. Inoltre, più avanti, potrà dare diritto ad alcune agevolazioni per le iniziative dedicate ai tifosi.

COSA SERVE PER ACQUISTARLA?

• Essere iscritti al sito www.ticketone.it

• Controllare che i dati dell'account siano aggiornati (in particolare, email del titolare e domicilio)

• Possedere un documento d'identità in corso di validità del titolare della tessera

• Possedere su un file JPEG una fotografia chiara e riconoscibile del solo viso del titolare della SSC BARI FAN CARD

• Avere uno strumento elettronico di pagamento (es. carta di credito) valido

SENZA SSC BARI FAN CARD SI POSSONO ACQUISTARE I BIGLIETTI?

Si, il tifoso può scegliere liberamente se acquistare il biglietto tradizionale, oppure caricare il biglietto sulla propria fidelity card ed accedere dal tornello con quest'ultima. In questo secondo caso dovrà comunque portare con sé il foglio segnaposto ricevuto via email e conservarlo fino all'uscita dallo stadio.

QUANTO COSTA E PER QUANTI ANNI È VALIDA?

La SSC Bari Fan Card ha un costo di 5€ e una validità di 3 anni.

DOVE SI PUÒ ACQUISTARE?

Si può acquistare esclusivamente online sul sitowww.ticketone.it. Occorrerà registrarsi sul sito e completare il processo d'acquisto mediante una semplice procedura guidata.

Qui il link diretto alla pagina dedicata >bit.ly/SSCBari_FanCard

SI PUÒ FARE SOLO ONLINE?

Al momento sì. Nei prossimi giorni sarà possibile farlo anche in alcuni punti vendita che comunicheremo sui canali ufficiali.

SI PUÒ GIÀ COMPRARE?

Sì. Per semplificare l'acquisto degli abbonamenti, la vendita delle SSC Bari Fan Card è stata attivata prima dell’inizio della campagna abbonamenti.

COME SI HA LA FIDELITY CARD “FISICA”?

Al momento della sottoscrizione potrai selezionare se:

• Farsi inviare la SSC BARI FAN CARD direttamente al domicilio del cliente mediante corriere espresso (ad un costo aggiuntivo di €9,99 - spedizione con corriere)

• Scegliere di ritirare la SSC BARI FAN CARD allo Stadio San Nicola o in alcuni punti convenzionati (le modalità e le tempistiche di ritiro saranno comunicate quanto prima dall'SSC BARI, ma comunque con l'obiettivo di agevolare i tifosi)

COME SI ENTRA ALLO STADIO SE NON SI HA LA CARD?

Il tifoso riceverà, nell'email che ha indicato in fase di sottoscrizione, due distinte email:

• Un'email con la conferma dell'ordine e i dati di pagamento

• Un'email con in allegato un foglio da stampare riportante i dati personali e il barcode. Il tifoso dovrà portare con se quest'ultimo foglio.