Abbonamenti Ssc Bari, avvio col botto: venduti oltre 2mila tagliandi. In squadra arriva un rinforzo argentino

La campagna abbonamenti era stata presentata meno di una settimana fa, ma i sostenitori della Ssc Bari hanno già risposto presente. Per la precisione in 2mila, stando ai dati diffusi nella giornata di venerdì 3 agosto dalla società biancorossa, che ora chiama ancora a raccolta i tifosi attraverso i suoi profili social:

Oltre 2000 cuori biancorossi si sono già uniti a noi. E tu che aspetti? Abbonati alla SSC Bari!

Insomma, la febbre biancorossa sembra già essere esplosa in città, e il successo nel triangolare del centenario, che ha visto gli uomini di Cornacchini imporsi su Reggina e Salernitana nella serata dell'1 agosto, sicuramente ha aiutato a 'infiammare' i cuori dei tifosi. L'obiettivo con l'arrivo in serie C è sicuramente quello di superare i numeri dello scorso anno: "Quest'anno andrebbe bene anche 10.001" aveva detto, scherzando, il patron Luigi De Laurentiis ricordando l'obiettivo di 10mila tagliandi fissato nella stagione della cavalcata trionfale in serie D.

Il nuovo acquisto

Intanto un nuovo giocatore si aggiunge alla scuderia dei biancorossi: è l'attaccante argentino Franco Ferrari, classe 1995, arrivato ufficialmente in prestito biennale dal Napoli. Dopo aver giocato tra i dilettanti con Scandicci e Castelfiorentino, ha esordito tra i professionisti nel Tuttocuoio; in carriera ha collezionato 113 presenze e segnato 50 gol, ben 8 in 13 gare lo scorso anno con la maglia del Piacenza.

Gallery