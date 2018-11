Acireale-Bari, aumentata a 200 la disponibilità di tagliandi per il settore ospiti

Novità riguardanti la trasferta del Bari ad Acireale per la partita di domani, valida per l'ottava di campionato del Girone I di Serie D. La disponibilità di biglietti per il settore ospiti - che in un primo momento era stata limitata a sole 50 unità - è stata aumentata a 200 tagliandi.

Bari: 200 biglietti per Acireale

A darne notizia è la società biancorossa, attraverso il suo ufficio stampa: "La SSC Bari comunica che, a seguito di approfondimenti intervenuti nel pomeriggio di ieri, è stato notificato nella mattinata odierna un nuovo decreto del Prefetto di Catania, con il quale la limitazione della vendita per i tagliandi del settore ospiti della gara Acireale-Bari è stata estesa a 200 unità. I biglietti potranno essere acquistati ESCLUSIVAMENTE nel punto vendita Tabaccheria D’Amato (via Quintino Sella, 229 - Bari - 080.5242251) e previa presentazione di un documento di identità, entro le ore 19:00 di sabato 3 novembre".

Parzialmente accolta, dunque, la richiesta fatta al Prefetto di Catania dalle società SSC Bari e AS Acireale, di rivedere la propria posizione rispetto alla presenza dei sostenitori biancorossi allo stadio Tupparello, inizialmente ridotta a 50 biglietti per via degli scontri con i tifosi del Messina. Una decisione da cui entrambi i club avevano preso le distanze e che anche se solo parzialmente è stata modificata facendo prevalere il buon senso.