Acireale-Bari, Cornacchini verso la conferma dell'undici anti-Locri

Ancora una trasferta siciliana per il Bari che nel primo pomeriggio sarà impegnato sul campo dell'Acireale (ore 14:30). Reduce da una bella vittoria contro il Locri, la capolista del Girone I vuole tornare a imporsi anche in trasferta, dove il successo manca da inizio ottobre, quando il Bari vinse con l'Igea Virtus (0-3 a Barcellona Pozzo di Gotto).

Non sarà semplice, sia perché l'Acireale è una squadra ostica (col secondo miglior attacco del girone dopo i galletti), sia per via delle condizioni del manto erboso del Tupparello, ben diverse da quelle dello stadio San Nicola, e che possono penalizzare una squadra tecnica come quella biancorossa. In settimana però, sia Floriano, sia Cornacchini hanno ribadito come il terreno di gioco non debba costituire un'attenuante per il Bari - che, in quanto favorito - deve provare a imporrre il suo gioco sempre, a prescindere da quale sia il teatro della sfida.

Come arriva l'Acireale

21 convocati per mister Breve che non potrà avere a disposizione il solo Manfrellotti, il quale contro il Bari sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica a lui inflitte dal giudice sportivo (una buona notizia visto che - insieme a Campanaro è il miglior realizzatore della squadra con 4 centri). La formazione di casa dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3.

Come arriva il Bari

Tra i biancorossi out Siaulys e Aloisi, recuperato Cacioli che però ha un solo allenamento con la squadra e probabilmente partirà dalla panchina. Nel 4-2-3-1 disegnato da Cornacchini, Turi a destra, Nannini a sinistra, coppia centrale Di Cesare-Mattera. Davanti alla difesa diga Bolzoni-Hamlili, poi largo alla fantasia di Floriano, Brienza e Piovanello, alle spalle del centravanti che dovrebbe essere Pozzebon.

Le probabili formazioni di Acireale-Bari

ACIREALE (4-3-3) - Biondi; Iannò, Russo, Talotta, Gambuzza; Campanaro, Savonarola, Tramonte; Bellomonte, Madonia, Leotta. All.: Breve

BARI (4-2-3-1) - Marfella; Turi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Piovanello; Pozzebon. All.: Cornacchini

Arbitro: Zanotti di Pavia