Acireale-Bari, le pagelle dei galletti: Simeri ancora in goal, Pozzebon troppo nervoso

Ieri pomeriggio sul campo dell'Acireale c'è stata la prima vera e propria dimostrazione di forza per il Bari da quando è iniziato il campionato di Serie D. I galletti hanno vinto 1-3 in 9 vs 11 contro i padroni di casa. La partita si era messa subito in discesa per i biancorossi con la rete di Pozzebon (al secondo centro di fila), poi un lieve calo di tensione ha portato al pari siciliano. Nella ripresa è successo di tutto: con il vantaggio firmato da Simeri, i rossi mostrati a Pozzebon e Mattera e la terza rete firmata da Langella.

Complessivamente si può parlare di una buona prova della squadra di Cornacchini. Su un manto erboso come quello di ieri è difficile poter analizzare gli aspetti del gioco. Gli unici nei della prestazione barese sono l'ingenuità commessa da Nannini in occasione del pari acese e la gomitata costata il rosso a Pozzebon, con ancora mezz'ora di gioco. Ad ogni modo va esaltata la capacità di trovare il goal dell'1-3 in una situazione complessa come la doppia inferiorità numerica in trasferta. L'ottavo risultato positivo del Bari legittima pienamente il ruolo di capolista dei biancorossi.

I migliori Today

Brienza 7: Per un calciatore tecnico come il numero 10 biancorosso un campo nelle condizioni del Tupparello può risultare molto complicato, eppure lui non si scompone e oltre a un paio di conclusioni interessanti regala personalmente a Simeri l'assist del 2-1.

Simeri 7: Gioca mezz'ora della ripresa ma gli bastano appena 3' dal suo ingresso per trovare la fondamentale rete del vantaggio e riportare avanti il Bari. E' il secondo goal di fila entrando dalla panchina. Mette lo zampino anche nell'1-3 di Langella, conducendo il contropiede biancorosso. Domenica prossima ha la grande chance di riprendersi la maglia da titolare e non mollarla più.

Di Cesare 7: Baluardo difensivo. Oltre a dare ordine e sicurezza alla retroguardia barese, tiene testa alla provocazioni degli avversari senza mai trascendere.

Cornacchini 7: Legge benissimo la partita indovinando i cambi di Simeri e Langella. Porta a casa un successo che per come è arrivato vale molto più di tre punti perché certifica la crescita caratteriale della sua squadra.

I peggiori Today

Pozzebon 5,5: Segna un goal abbastanza semplice per uno come lui ma è comunque bravo a farsi trovare al posto giusto sulla sponda di Mattera. Ciò che non ci si aspetta da lui, invece, è che ceda a episodi di nervosismo come accaduto nella ripresa quando ha lasciato in 10 i suoi con più di metà tempo da giocare.

Nannini 5: Un passo indietro rispetto alle precedenti uscite per il classe '99 toscano, disattento e poco caparbio in occasione del pari siciliano. Nella ripresa da una sua rimessa laterale nasce il contropiede che porta al rosso di Mattera.

Il tabellino di Acireale-Bari 1-3

ACIREALE (4-3-3) - Biondi 6; Iannò, Russo (87' Sorbello), Talotta 5,5, Gambuzza 5,5; Campanaro 6, Savanarola 5, Aprile (56' Tramonte 5,5), Bellomonte 6, Madonia 5, Leotta 6,5. A disp.: Pappalardo, Chiochia, Di Pasquale, Dadone, Lentini, Grassi Bertazzi, Manfrè Cataldi. All.: Breve 6

BARI (4-2-3-1) - Marfella 6; Turi 6, Mattera 6, Di Cesare, Nannini 5, Hamlili 6 (81' Feola sv), Bolzoni 6,5, Piovanello 6,5 (68' Langella 6,5), Brienza 7 (74' Cacioli 6), Floriano 6 (59' Simeri 7), Pozzebon 5,5. A disp.: Maurantonio, Neglia, Gioria, Bollino, Liguori. All.: Cornacchini 7

Arbitro: Zanotti di Pavia

Marcatori: 13' Pozzebon (B), 30' Leotta, 62' Simeri (B), 76' Langella (B)

Ammoniti: Hamlili (B), Savanarola (A), Pozzebon (B), Gambuzza (A), Madonia (A), Piovanello (B), Nannini (B)

Espulsi: Pozzebon (B) per comportamento violento, Mattera (B) per fallo da ultimo uomo

Note: al 90' Madonia fallisce un calcio di rigore per l'Acireale