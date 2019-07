Tre nuovi acquisti per la Ssc Bari: ufficiali Frattali, Terrani e Scavone

Giornata di ufficializzazioni in casa Bari: dopo gli annunci nella giornata di ieri di Antenucci e Kupisz, da oggi entrano in squadra tre nuovi acquisti. Si tratta dell'attaccante Giovanni Terrani - classe '94, svincolato dal Piacenza Calcio - dell centrocampista Manuel Scavone - classe 87, di Bolzano, che torna in biancorosso, dove ha giocato 19 partite e segnato 1 gol nella stagione 2011/12 in Serie B - e del portiere Pierluigi Frattali (classe 85, di Roma). Quest'ultimo è stato tra i protagonisti della doppia promozione del Parma dalla Serie C alla Serie A.

Arrivano al Bari a titolo definitivo con un contratto triennale e potrebbero rivelarsi carte importanti per l'allenatore Cornacchini in vista dell'avvio del campionato di serie C. L'annuncio ufficiale degli acquisti è arrivato dal sito della società biancorossa.