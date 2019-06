Ai campionati regionali di Senise per i canottieri del Cus Bari 3 trofei, 14 ori, 15 argenti e 13 bronzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Le temperature proibitive dello scorso fine settimana non hanno impedito ai cussini di partecipare da protagonisti alla Regata Regionale sul Lago di Monte Cotugno di Senise (PZ).) I canottieri del Cus Bari hanno portato a casa un bottino consistente: 3 trofei, 14 ori, 15 argenti e 13 bronzi. La sezione canottaggio del Cus Bari, dove da anni si tengono corsi di allenamento intensivo di canottaggio per tutte le età, si è presentata in questa bellissima location immersa nella natura coinvolgendo oltre 75 atleti. La diga di Senise è la più grande in terra battuta d’Europa. Con una lunghezza di oltre 8 km e una larghezza di 3 km, è la meta perfetta per effettuare allenamenti e gare di canottaggio nel sud Italia. Non a caso è stata scelta anche da una squadra di vogatori facenti parte della nazionale svizzera per effettuare degli allenamenti intensivi pochi mesi fa. Sul lago di Monte Cotugno si sono tenuti allenamenti specifici per adulti e bambini, e questi ultimi fra pochi giorni parteciperanno anche a delle importanti regate nazionali. Allenamenti che hanno portato a gareggiare in questa occasione oltre 20 atleti alla prima competizione agonistica tra adulti e bambini, oltre a circa 13 ragazzi UNIVERSITARI e 15 atlete della squadra femminile. Tutti con il loro impegno e tanta fatica, hanno contribuito, nella due giorni di regate,a raggiungere il punteggio di migliore società di Puglia e Basilicata con 3 Trofei Vinti, 14 Ori, 15 Argenti, 13 Bronzi. “Fra le gare più belle – spiega il caposezione del canottaggio Marco Fanelli – voglio citare quella dell’8+ composto da atleti di varie categorie, 2 master (over 28), 2 senior (età 17-28), 2 junior (16-17) e 2 ragazzi (15-16), vinta dal CUS BARI che aggiudicandosi il Trofeo del Pollino Maschile e ha dimostrato la compattezza e unione di tutte le generazioni. Un grande squadra, che dimostra tutta la passione per uno sport completo come il canottaggio che unisce atleti Under14, Under18, Universitari, Seniores e Master” Il Cus, continua a coltivare talenti soprattutto tra i più giovani, come dimostra l’attività costante del Centro Sportivo barese. Un vivaio sempre in crescita che costituisce una valida fucina di futuri campioni, seguiti con attenzione e passione dal responsabile della sezione tecnica. In questi giorni al CUS si stanno svolgendo il Cus Vacanze e Rotta verso Bari, dove il canottaggio come sport completo per il corpo e la mente svolgendosi all’aria aperta ed in stretta relazione con il mare e la natura, è al centro delle attività.