Puliscono gli spogliatoi dopo la sconfitta 6-0 in trasferta: il gesto dei calciatori è un inno al fair play

Un esempio di fair play e senso civico, dentro e fuori dal campo. E' bastato un gesto semplice e immediato, ai ragazzi dell'Asd Leonessa Erchie, per incarnare il senso più bello e autentico dello sport. Domenica, al termine della partita disputata ad Alberobello contro l'Asd Arboris Belli (finita 6-0 per i padroni di casa) i calciatori della squadra brindisina si sono offerti di pulire gli spogliatoi dello stadio 'Scianni-Ruggieri', "in segno di riconoscenza e di rispetto per l’accoglienza ricevuta". Un gesto che qualcuno è riuscito ad immortalare in un breve video, che è stato pubblicato elogiato dal Comune di Alberobello sulla pagina Fb istituzionale.

(Video Fb Comune Alberobello)