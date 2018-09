Allenamenti indoor per la Ssc Bari: l'Angiulli ospiterà la preparazione fisica dei calciatori

Sarà la palestra del centro sportivo Angiulli - maxi struttura in viale Domenico Cotugno - ad ospitare le sessioni di preparazione atletica degli atleti del rinato Bari Calcio. Ieri gli uomini di mister Cornacchini - riconoscibili dalla maglia nera - hanno iniziato a familiarizzare con pesi e macchinari, sotto l'occhio vigile del preparatore atletico della neonata Ssc Bari.

A differenza dell'allenamento in campo a Carbonara - off limits per fotografi e tecnici -, gli allenamenti in palestra si sono svolti tra gli altri frequentanti del centro sportivo. Immancabile la foto finale tra i piccoli atleti di basket e pattinaggio e praticanti di arti marziali dell'accademia Wcra. Tranne cambi di programma improvvisi, gli allenamenti dovrebbero svolgersi tutti i mercoledì mattina.