Seduta di allenamento al San Nicola per gli uomini di Grosso: differenziato per Nenè e Busellato, dubbio Cissè

Con il rocambolesco pareggio contro il Cesena ormai alle spalle, il Bari ora è già con la testa alla nuova sfida. In mattinata gli uomini di Grosso sono scesi in campo al San Nicola per una seduta di allenamento tecnico tattica. Il programma stilato dai preparatori atletici comprendeva sia partitelle di riscaldamento, sia esercitazioni per i singoli reparti a metà campo. Il prossimo allenamento è previsto venerdì, alla vigilia della sfida casalinga contro l'Empoli

Report infortunati

Sabato al San Nicola - dove i giocatori indosseranno la maglia celebrativa per i 110 anni dalla nascita della società -, Grosso potrebbe dover rinunciare ad alcune pedine importanti. Fermo Nenè, costretto ad una seduta differenziata di terapie e palestra. Non al 100% Massimiliano Busellato, costretto ad una seduta differenziata di palestra e lavoro atletico sul campo per la contusione rimediata al ginocchio sinistro. Il giocatore è in via di valutazione da parte dello staff medico biancorosso. Incerta la presenza dal primo minuto anche di Karamoko Cissè, vittima di una leggera contusione alla caviglia destra, rimediata durante un’azione di gioco nella doppia sessione di allenamento di martedì scorso.