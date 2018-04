Ancora un prestigioso successo per Vincenzo Scardigno agli Open d'Italia Karate 2018 di Riccione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo le diciotto medaglie della sezione giovanile del cus bari karate, nell'ambito del trofeo de ronzi del 25 marzo, arriva un podio per gli agonisti universitari con Vincenzo Scardigno. Nell’ambito della prestigiosa competizione Internazionale dell’Open d’Italia di Karate 2018, appena conclusasi a Riccione, Vincenzo Scardigno si è aggiudicato un prestigioso terzo posto, Medaglia di Bronzo nella cat. Under 21, che va molto stretto, ed un ottimo quinto posto in una affollatissima categoria Senior con ben 79 partecipanti. Oltre nove ore di competizione, con tempi di recupero come da regolamento di due minuti tra una gara e l’altra, hanno dimostrato l’ottima tenuta atletica del portacolori del Cus Bari, unita naturalmente ad una prestazione tecnica di tutto rispetto. “E’ stata una competizione di alto livello - ha dichiarato Scardigno - al termine della estenuante giornata, ho dato tutto quello che potevo, e sono soddisfatto dei risultati ottenuti, anche se, il mio Maestro De Vivo, mi ha confermato che l’oro è sfuggito purtroppo non per mio demerito. Ma sono cose che in gara possono succedere, e quindi va bene così. Kimono bagnato a fine allenamento ripaga sempre, dice il mio Maestro, e così è stato. ” Scardigno in realtà non è nuovo, a regalare successi al CUS Bari.

Gallery