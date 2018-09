Annullata l'amichevole tra Altamura e Bari: duro comunicato del club murgiano

Prime polemiche legate alla nuova gestione societaria del Bari. L'amichevole dei galletti in programma domenica 9 settembre in casa dell'ASD Team Altamura, compagine che milita nel Girone H del campionato di Serie D è stata annullata in seguito alla pretesa da parte del club dei De Laurentiis di giocare a porte chiuse. Una richiesta che non è stata affatto gradita dalla società murgiana che tramite i suoi organi ufficiali ha comunicato l'annullamento della partita utilizzando parole dure:

"Asd Team Altamura comunica che l'amichevole con SSC Bari prevista per domenica 9 settembre è ufficialmente annullata. Siamo davvero sconcertati dall’atteggiamento della società barese che prima ha contattato i nostri dirigenti per venire a giocare a casa nostra e poi ha cambiato improvvisamente idea, senza preavviso e non rispettando gli accordi presi. Vogliamo ricordare ai nuovi dirigenti della SSC Bari che il rispetto è la base di ogni rapporto, non è possibile prima accettare le condizioni e poi decidere di giocare una gara a porte chiuse senza pubblico. Non si possono dettare leggi a casa di altri e senza aver preso accordi. Il calcio è della gente e non si pratica tra scrivanie e porte chiuse. Così facendo viene meno il rispetto verso i tifosi ed appassionati di questo sport . Ad maiora”.