Nuova vita all'Entella per Antonio Cassano: "Si può allenare liberamente con la squadra"

"Scendo in C solo per l'Entella" aveva detto qualche giorno fa Antonio Cassano durante l'intervista al quotidiano 'Il secolo XIX' nel quale ipotizzava un ritorno al calcio giocato solo alle sue condizioni. Desiderio esaudito: come comunicato dalla società ligure, 'El pibe de Bari' potrà tornare a solcare il rettangolo verde dello stadio di Chiavari.

Almeno per il momento, però, solo negli allenamenti. Cassano potrà infatti partecipare liberamente agli allenamenti con gli altri tesserati, senza alcun vincolo contrattuale. Si parte lunedì prossimo nella seduta aperta pomeridiana delle 15.30, ma non è detto che il presidente Gozzi decida di dare un'opportunità a Fantantonio. D'altronde già un paio di stagioni fa aveva tentato di portarlo a Chiavari, senza successo. Intanto, potrà vedere Cassano tra i suoi giocatori nella prossima amichevole contro i dilettanti della Rivarolese. Se poi tornerà a giocare nel campionato di serie C è difficile dirlo. D'altronde ormai ci ha abituati alle decisioni improvvise. Verona docet, ma si può chiedere anche al pubblico andriese della Luxury Edition del Premio Mediterraneo.