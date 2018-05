Dal Libertà a Cesenatico per un torneo nazionale di calcio: secondo posto per i ragazzi di 'Freedom'

Si chiude con il secondo posto l'entusiasmante esperienza dei ragazzi di 'Freedom', la squadra di calcio che riunisce giovani del Libertà e non, che hanno preso parte ad un torneo nazionale di calcio a Cesenatico.

Primo posto sfumato per un soffio, dunque, anche se la vera vittoria è quella di aver realizzato il sogno di partecipare al torneo stesso. "Sano agonismo, divertimento, e un sano sport hanno caratterizzato questi tre giorni a Cesenatico. Questo sogno è diventato realtà grazie ai tantissimi sponsor, cittadini, volontari del rione Libertà, spesso citato dalle cronache quotidiane per la sua vivacità, ma che non può non essere citato per questa bellissima esperienza di volontariato che ha coinvolto gran parte dello stesso quartiere".